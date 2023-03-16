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Ekonomi

ABD'deki iflaslardan sonra Avrupa'da Credit Suisse paniği: 54 milyar dolarlık destek geldi

ABD’li bankaların peş peşe iflas etmesinin ardından küresel bankacılıkta krizlerin yaşanacağına dair endişeleri artarken, küresel piyasalarda Credit Suissu paniği ise devam ediyor. Bankanın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 25'e ulaşırken, bankadan sürpriz bir hamle geldi. Dev banka İsviçre Merkez Bankasından 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu.

10:48 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankasından 50 milyar franga yakın borçlanacak

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankasından 50 milyar franga yakın borçlanacak

ABD’li bankaların ardına batması küresel piyasalarda panik etkisi yarattı. İsviçreli Credit Suissu Bankası’nın önemli ortaklarında Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu. Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için attığı adımlar ise piyasalarda kısmı rahatlamaya neden oldu.


Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse'in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı bildirildi.


50 milyar franga yakın borçlanacak

Açıklamada, Credit Suisse’in teminatlı bir kredi tesisi ve kısa vadeli likidite imkanı kapsamında SNB’den 50 milyar İsviçre frangına yakın borçlanacağı aktarıldı.


Bu ek likiditenin Credit Suisse’in ana faaliyet alanlarını ve müşterilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,2 milyar dolar) kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi. Credit Suisse’in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB’nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi.


FINMA ve SNB’nin ortak açıklamasında, piyasalarda paniğe neden olan Credit Suisse‘e gerekirse likidite sağlanacağı bildirilmişti.


Avrupa'da Credit Suisse paniği büyüyor

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.


İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.







#Credit Suisse
#İsviçre Merkez Bankası
#ABD Banka iflasları
#Banka iflas
2 saat önce
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