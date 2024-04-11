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Ekonomi

ABD'den Boeing'e '787' incelemesi: 'Uçuş sırasında parçalanma ihtimali var' iddiası

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir Boeing çalışanının "şirketin 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının güvenli olmadığını" öne sürmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) inceleme başlattığını iddia etti. NYT'ye konuşan ve uçak serisinin üretiminde yer alan mühendis, 787 Dreamliner'ın gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığını ve uçuş sırasında parçalanabilme ihtimali olduğunu ileri sürdü. Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise iddiaları reddetti.

00:31 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:34 - 11/04/2024 Perşembe
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Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağı
Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağı

NYT'ye konuşan ve uçak serisinin üretiminde yer alan mühendis Salehpour, 787 Dreamliner'ın gövde parçalarının uygunsuz şekilde birbirine bağlandığını ve uçuş sırasında parçalanabilme ihtimali olduğunu ileri sürdü.

Gövde parçalarının farklı üreticilerden geldiğini, bu nedenle birbirlerine yüzde 100 uymadığını savunan Salehpour, bu sorunu defalarca anlatmaya çalıştığını ancak şirket yetkililerinin kendisini dinlemediğini belirtti.

Salehpour'un avukatı Debra S. Katz, havacılık idaresinin müvekkili ile 5 Nisan'da görüştüğünü açıkladı.

Şirket iddiaları yalanladı

Boeing'in şirket sözcüsü Paul Lewis ise bu durumun uçağın dayanıklılığı veya güvenliği üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını savundu.

Şirket mühendislerinin uçağın uzun süreli kullanımında güvenlik sorunu oluşup oluşmayacağına ilişkin detaylı bir analiz çıkarma sürecinde olduklarını belirten Lewis,
"bu durumun yakın zamanda sorun olmayacağını
" ifade etti.

Lewis'in açıklamasının ardından şirket, 787 Dreamliner'ın güvenliğinden emin olduklarını vurgulayarak iddiaları yalanladı.

Eski Boeing çalışanı Barnett aracında ölü bulunmuştu

Şirket ürünlerinin kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.



#ABD
#Boeing
#787 Dreamliner yolcu uçağı
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