Boeing 737 MAX uçaklarına üretim engeli

Bu kapsamda FAA'nın her uçağın güvenli olmasını sağlamak için ek eylemler duyurduğuna işaret edilen açıklamada, Boeing'e, 737 MAX 9 da dahil olmak üzere MAX tipi uçakların üretiminin genişlemesine izin verilmeyeceğinin bildirildiği aktarıldı.