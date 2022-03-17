Ekonomi ABde yeni otomobil satışları son 29 yılın en düşük seviyesinde
OTOMOTİV

AB'de yeni otomobil satışları son 29 yılın en düşük seviyesinde

Çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Haber Merkezi AA
ABde yeni otomobil satışları son 29 yılın en düşük seviyesinde
Foto/arşiv

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, şubat ayında tedarik sorunları nedeniyle verilerin toplandığı son 29 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

AB ülkelerinde şubat ayında yeni araç tescilleri tarihi düşük seviyelere geriledi.

Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.

Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 22,6, Fransa'da yüzde 13 azalırken, Almanya'da yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 6,6 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 200 bin 512, Fransa'da 115 bin 383, İtalya'da 110 bin 869 ve İspanya'da 62 bin 103 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşerek 1 milyon 401 bin 960'a indi.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 176 bin 215 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 151 bin 483 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 69 bin 63 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

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