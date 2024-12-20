AB'den Ukrayna'ya 2025'te 30 milyar avroluk ek destek

AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı kapsamında Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar avroluk destek sağlanması kararına varıldı. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar avroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız" dedi. Böylece AB'nin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağladığı mali destek 160 milyar avroyu bulacak.
Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar avroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar avro daha sağlayacağız." dedi.
ABD sorusu
Zelenskiy, zirve girişinde yaptığı açıklamada, AB ve gelecek yılın başında göreve gelecek Donald Trump yönetimindeki ABD'yi birlik olmaya çağırarak, Rusya'yı yalnızca bu birliğin durdurabileceğini söylemişti.