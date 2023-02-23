AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat 2022'de başlamasının ardından iki taraftan da pek çok asker ve sivil esir alındı. Bu bağlamda dönem dönem Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 2000'den fazla esirin değiştirildiği süreçlere başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerden de arabuluculuk kapsamında katkı sağlandı.