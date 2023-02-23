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Dünya

AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için kaldıracak düzenleme teklif etti. Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

16:12 . 23/02/2023 Perşembe
AA
AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor.

AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için kaldıracak düzenleme teklif etti.


AB Komisyonu, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan ve ülkeye çeşitli ticari imtiyazlar sağlayacak "Özerk Ticaret Tedbirleri" düzenleme teklifini açıkladı.


Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar ve ticari savunma önlemleri 1 yıl süreyle askıya alınacak.


Bu uygulama ile Ukraynalı üreticiler, ihracatçılar ile Ukrayna ekonomine destek verilmiş olacak.


Benzer bir düzenleme geçen yıl da uygulamaya konmuştu.


Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.



#AB
#AB Komisyonu
#Avrupa
#Ukrayna
27 dakika önce
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AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor
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