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Ekonomi

ABD'li milyarder Richard Branson'un şirketi iflas koruma istedi

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan ABD'li milyarder Richard Branson'un şirketi Virgin Orbit Holdings, fonlama bulamaması nedeniyle iflas koruma talebinde bulundu.

10:34 . 4/04/2023 Salı
Diğer
Richard Branson

Richard Branson

Küresel ekonomide çalkantılar devam ederken ABD'de meydana gelen bankacılık krizi sonrası milyarder isimlerin şirketleri de zor günler geçirmeye başladı.


Milyarder iş insanı Richard Branson'un şirket iflas korumaya başvurdu.

Virgin Orbit Holding, yaşadığı sorunlar nedeniyle fonlama bulamayınca büyük sıkıntıya girdi. Finansal durumu sürdürülebilir olmaktan çıkınca şirket iflas korumaya başvurdu.


İflas korumaya başvurmasına yol açan sebeplerden biri de Ocak ayındaki yaşanan roket fırlatmasında yaşanan sorunlar olarak öne çıkıyor. Chapter 11'e uzun vadeli fon bulunamaması nedeniyle Şirket iflas korumaya başvurdu.




#Richard Branson
#Virgin Orbit Holdings
#İflas koruma
1 saat önce
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