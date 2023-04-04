ABD'li milyarder Richard Branson'un şirketi iflas koruma istedi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ve enflasyonun ekonomik etkileri, devlet eliyle yatırım yapan fonlar için de 2022'nin zor geçmesine neden oldu. Devlet varlık fonları, geçen yıl 1 trilyon dolarla ilk kez değer kaybına uğradı.