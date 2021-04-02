ABD'nin en büyük kripto para platformuna borsada işlem onayı

Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlacağını tahmin ediyor. Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.

Halka açılmak için ilk başvuruyu 17 Aralık'ta yapan Coinbase, 25 Şubat'ta da, SEC'e, resmi kayıt beyanı için gereken "Form S-1" dosyasını teslim ettiğini açıklamıştı.

Şirketin SEC'e teslim ettiği belgelerde yer alan verilere göre, 2012 yılında kurulan Coinbase Global Inc. 2020 yılında 1.27 milyar dolar gelir sağladı. Net gelirleri 322 milyon dolar olarak açıklanan şirketin işletme harcamaları da 869 milyon dolar olarak gösterildi.

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Açıklamaya göre şirket, en çok izlenen üç borsa endeksinden biri olan Nasdaq'ta "COIN" olarak adlandırılacak.

Coinbase CFO'su Alesia Haas, geçen ay sonunda çalışanlara yolladığı notta, "doğrudan halka açılmanın" kripto ve Coinbase etik kurallarına daha uygun olduğuna inandıklarını vurguladı ve "Çünkü bu durum, tüm yatırımcılar için erişimi ve fırsatları demokratikleştiriyor," dedi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 800'e varan bitcoin ve etrafında gelişen altyapı şirketleri ve ticaret platformlarından oluşan bir ekosistem ile Coinbase, daha geniş kripto ekonomisi için bir vekil olarak değer kazandı.

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