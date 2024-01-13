ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Türkiye'nin doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerinin yanı sıra petrol sondajları da aralıksız devam ediyor. Şırnak'taki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşılmasının ardından günlük 100 bin varil petrol hedefine hızla koşulurken TPAO'dan sürpriz bir adım daha geldi. 14 ilde 18 saha için petrol arama ruhsatı alındı.