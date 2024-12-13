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AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

18:3713/12/2024, Cuma
AA
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Ticaret Bakanlığı, AB'ye ihraç edilen antep fıstığının aflatoksin nedeniyle geri gönderilip satışoı için ihale açıldığı iddiasını yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, AB'ye ihraç edilen antep fıstığının aflatoksin nedeniyle geri gönderilip satışoı için ihale açıldığı iddiasını yalanladı.

Ticaret Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Avrupa Birliğinin (AB) geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?" başlığı ile yayınlanan habere ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu iddiayı yalanlayan Bakanlık, ilgili gazetenin haberinde bahsi geçen kabuklu Antep fıstığının AB pazarına ihraç edilmiş bir ürün olmadığını belirtti. Açıklamada, Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen ürünün, ilgili resmi işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle tasfiyelik hale geldiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı, Sözcü'de yer alan "
Avrupa Birliğinin (AB) geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?
" başlığı ile yayınlanan haberin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltma maksadı taşıdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilgili gazetenin haberinde bahsi geçen kabuklu Antep fıstığının
AB pazarı
na ihraç edilmiş bir ürün olmadığı belirtildi.

"Haber tamamen asılsız"

Söz konusu ürünün AB tarafından Türkiye'ye iade edildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığına dikkati çekilen açıklamada, "
Bugün bir gazetede 'AB'nin geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?
' başlığı ile yayınlanan ve AB'den '
aflatoksin
' yani küf nedeniyle geri gönderilen ürünlerden olduğu iddia edilen haber tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır.
" ifadesi kullanıldı.

"İşlemler zamanında yapılmadığı için tasfiyelik hale geldi"

Açıklamada,
Mersin Serbest Bölge
'de faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen ürünün, ilgili resmi işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle tasfiyelik hale geldiği aktarıldı.
Söz konusu ürünün satışa sunulmadan önce 29 Kasım 2024'te Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olup olmadığının analiz edilmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıklar arası eş güdüm çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2024'te hazırlanan analiz raporunun sonucuna göre söz konusu ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olduğu bildirilmiştir. Söz konusu uygunluk raporu üzerine bahse konu ürünler bekletilmeyecek ürün kapsamında ivedilikle satışa sunulmuştur. İç piyasada ve gümrüklerde sıkı ve güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olan Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde şeffaf ve kurallara uygun bir sürecin tesisi için çalışmakta ve vatandaşlarımızın sağlığı ve temel haklarını koruyacak adımları kararlılıkla uygulamaktadır. Söz konusu gazete tarafından dezenformasyon amaçlı hazırlanan ve vatandaşlarımızı gerçek dışı bilgiler üzerinden yanlış yönlendirme hedefi taşıyan gerçek dışı haberi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."



#Antep Fıstığı
#Ticaret Bakanlığı
#Aflatoksin

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