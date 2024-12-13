AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

"Bakanlıklar arası eş güdüm çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2024'te hazırlanan analiz raporunun sonucuna göre söz konusu ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olduğu bildirilmiştir. Söz konusu uygunluk raporu üzerine bahse konu ürünler bekletilmeyecek ürün kapsamında ivedilikle satışa sunulmuştur. İç piyasada ve gümrüklerde sıkı ve güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olan Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde şeffaf ve kurallara uygun bir sürecin tesisi için çalışmakta ve vatandaşlarımızın sağlığı ve temel haklarını koruyacak adımları kararlılıkla uygulamaktadır. Söz konusu gazete tarafından dezenformasyon amaçlı hazırlanan ve vatandaşlarımızı gerçek dışı bilgiler üzerinden yanlış yönlendirme hedefi taşıyan gerçek dışı haberi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."