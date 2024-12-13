AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

Ticaret Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Avrupa Birliğinin (AB) geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?" başlığı ile yayınlanan habere ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu iddiayı yalanlayan Bakanlık, ilgili gazetenin haberinde bahsi geçen kabuklu Antep fıstığının AB pazarına ihraç edilmiş bir ürün olmadığını belirtti. Açıklamada, Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen ürünün, ilgili resmi işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle tasfiyelik hale geldiği aktarıldı.
"Haber tamamen asılsız"
"İşlemler zamanında yapılmadığı için tasfiyelik hale geldi"
"Bakanlıklar arası eş güdüm çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2024'te hazırlanan analiz raporunun sonucuna göre söz konusu ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olduğu bildirilmiştir. Söz konusu uygunluk raporu üzerine bahse konu ürünler bekletilmeyecek ürün kapsamında ivedilikle satışa sunulmuştur. İç piyasada ve gümrüklerde sıkı ve güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olan Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde şeffaf ve kurallara uygun bir sürecin tesisi için çalışmakta ve vatandaşlarımızın sağlığı ve temel haklarını koruyacak adımları kararlılıkla uygulamaktadır. Söz konusu gazete tarafından dezenformasyon amaçlı hazırlanan ve vatandaşlarımızı gerçek dışı bilgiler üzerinden yanlış yönlendirme hedefi taşıyan gerçek dışı haberi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."