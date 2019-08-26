Ekonomi Açlık sınırı 2 bin 58 yoksulluk sınırı 6 bin 705 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Açlık sınırı 2 bin 58 yoksulluk sınırı 6 bin 705 TL

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu.

Haber Merkezi AA
Türk-iş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması açıklandı.
Türk-iş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması açıklandı.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, son dönemde elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artışlar peş peşe gelirken, gıda fiyatlarında yaz mevsiminin etkisiyle azalma görüldü.

  • Bu kapsamda, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 58 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 705 lira oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 540 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 0,80 geriledi. Yılın ilk 8 ayında fiyatlardaki artış yüzde 6,06 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış yüzde 13,59 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 22,19 olarak hesaplandı.

Beyaz peynir ve yumurta fiyatı arttı

Araştırmaya göre, ağustosta süt ve yoğurt fiyatında bir değişiklik olmazken, beyaz peynir fiyatındaki artış dikkati çekti.

Kıyma, kuşbaşı et ve sakatat ürünlerinin fiyatının aynı kaldığı ağustosta, tavuk fiyatı geriledi. Gelecek ay yeni av mevsiminin başlayacak olması nedeniyle kültür balıklarının fiyatları değişmedi.

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Fiyatı son aylarda gerileyen yumurtanın fiyatında da bu ay artış görüldü.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki gerileme, mutfak harcamalarında bir rahatlama sağladı. Ancak pazar esnafı, bu gerilemenin geçici olduğunu, tarlada ürünün azaldığını, bu durumun gelecek ay fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünler ile tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının bu ay fiyatları değişmedi.

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