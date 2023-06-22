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Ekonomi

Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira-konut fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tunç, konutlarda kira artış oranının yüzde 25 olarak 2 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

12:28 . 22/06/2023 Perşembe
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Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadeleri yer verdi: "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

Kira uyuşmazlıkları için tedbir

Kira uyuşmazlıkları noktasında aldığımız bir tedbir var. Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek."





#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#kira-konut
1 saat önce
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