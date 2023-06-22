Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25

Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme, 2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu düzenlemeye göre; 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde %25’ten fazla kira artışı yapılamayacak. Kira gelirleri ile ilgili vergi mart ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki taksit ile ödeniyor. Peki kim ne kadar kira vergisi verecek? 2022 kira vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır nereye ödenir?