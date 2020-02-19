Afet sonrası ​doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 yıl erteleme

Deprem ve yangın gibi afetler sonrasında elektrik ve doğal gaz faturaları 1 yıl boyunca ertelenebilecek.

Hafta başında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen 39 maddelik Torba Yasa'da sürpriz bir düzenleme de yer aldı.

7269 Sayılı Kanuna yapılacak ekleme ile afetlerden zarar görenlere yönelik elektrik ve doğal gaz faturalarına 1 yıl erteleme getirilmesi ve bu ertelemeden kaynaklı ortaya çıkan gecikme zammının bakanlığı bütçesinden karşılanması planlanıyor.

Düzenlemeye konu 7269 Sayılı Kanun, deprem , yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımların çerçevesini içeriyor.

FATURALARA 1 YIL ERTELEME

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na gelen 39 maddelik Torba Yasa'da yer alan ilgili ek maddeye göre; deprem , yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler nedeniyle mağdur olan tüketicilerin ödemek zorunda kaldıkları elektrik ve doğal gaz faturalarının 1 yıl ertelenmesi isteniyor.

GECİKME ZAMMINI BAKANLIK KARŞILAYACAK

Afet sonrası faturaların ertelenmesinden kaynaklı elektrik ve doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan ana para haricindeki tüketicilerden tahsil edebilecekleri gecikme zammı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

3 AY ERTELENMİŞTİ

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 1466 kişinin de hafif ve orta derecede yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca bina yıkılmış binlerce bina ise farklı oranlarda hasar görmüştü.

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Depremin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Elazığ ve Malatya'da yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelendiğini açıklamıştı.

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