​Afrika ile ticaret ​uçuşa geçti: Geçen yıl 25 milyar doları aştı

Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya gelen Bakan Muş, kıta ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı’nda yapılan çalışma kahvaltısı toplantıda karşılıklı ticaretin arttırılması için görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Muş, “Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldik. Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

EKONOMİ Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Rekor bir büyüme kaydedildi

36 BÜYÜKELÇİ KATILDI

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, toplantıya, 36 Afrika ülkesinin Ankara büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri katıldı. Toplantıda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılmasına yönelik öneriler ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİ 25 MİLYAR DOLARI AŞTI

Toplantıda, Bakan Muş tarafından, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştığı bildirildi. Türkiye’nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçiliği, 26 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliği bulunduğuna işaret eden Muş, Türk Hava Yollarının da uçuşlarıyla Afrika’nın Türkiye ve ayrıca üçüncü ülkeler arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiği aktarıldı.

REKLAM

EKONOMİ İhracat rakamları açıklandı: Ticaret Bakanı Mehmet Muş güzel haberi 'cumhuriyet rekoru' diyerek duyurdu

TÜRK ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK YER BULMALI

Afrika ülkelerinin büyükelçileri de Türkiye’nin Afrika’daki mevcut varlığının artmasını istediklerini, Türkiye’nin her zaman kardeşlik ilişkisi çerçevesinde Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerini yürüttüğünün farkında olduklarını ve bunu takdir ettiklerini ifade ettiler. Büyükelçiler, Türk yatırımları ve Türk ürünlerinin Afrika’da daha çok yer bulması ve Afrika menşeli ürünler ve hizmetlerin de Türkiye’ye ihraç edilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydettiler.

YATIRIM İÇİN ORTAM SAĞLAYALIM

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerine “kazan-kazan” temelinde yaklaştığını da ifade etti. Bakan Muş, karşılıklı yatırımların artmasına yönelik olarak girişimcilere yatırım için gerekli altyapının ve ortamın sağlanmasından da memnuniyet duyulacağını bildirdi. Toplantıda, 21-22 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin hususlar da ele alındı.