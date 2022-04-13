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Ekonomi Afrika ve Türk devletlerine 10ar milyar dolarlık ihracat hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika ve Türk devletlerine 10’ar milyar dolarlık ihracat hedefi

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), 2022 yılında Afrika’ya ve Türk devletlerine 10’ar milyar dolarlık ihracat katkısı yapmayı hedefliyor.

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Haber Merkezi İHA
Afrika ve Türk devletlerine 10’ar milyar dolarlık ihracat hedefi
Foto/arşiv

SANKON Genel Başkan yardımcısı Cemil Sedefoğlu yaptığı açıklamada, “SANKON, 2022 yılında Türkiye-Afrika kıtasında bulunan 54 devlet arasında ekonomik, ticari, ithalat, ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyetinin de destek ve katkılarıyla, Afrika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile ticaret ve iş formu konferansları yapacaktır” dedi.

Cemil Sedefoğlu, 2017 yılından bu yana Burundi, Komorlar, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mayotte, Mozambik, Reunion, Ruanda, Seyşeller, Somalı, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, Angola, Kamerun, Orta Afrika, Çad, Kongo, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Sao Tome ve Principe, Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Sudan, Tunus, Batı Sahra, Botsvana, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Benin, Burkina Faso, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Saint Helena, Senegal, Sierra Leone ve Togo olmak üzere 54 Afrika devletinde faaliyetler gösterdiklerini ifade etti.

Öte yandan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İsa Güngör ise, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan’a 2022 yılında her alanda ihracat ve yatırımlar yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

İsa Güngör yapmış olduğu yazılı açıklamasında, “SANKON kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk Devletleri arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de destek ve katkılarıyla yukarıda adı belirtilen devletlerin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile iş formu konferansları yapacaktır” dedi.

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