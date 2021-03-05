Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağbal: TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" dedi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

"Tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır"

TCMB Başkanı Ağbal, "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

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