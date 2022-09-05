Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Icardi imza için geliyor

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi için PSG ile anlaşma sağladı ve yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Mauro Icardi ne zaman İstanbul'a gelecek? Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Galatasaray'ın Icardi transferine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.