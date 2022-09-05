Ekonomi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon kaç oldu?
Arşiv

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
EKONOMİ
Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek

Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program hedefi belirlendi
EKONOMİ
Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program hedefi belirlendi
Ebeveynlere ilk gün önerisi

Ebeveynlere ilk gün önerisi

​Uzmanlar 'mutlaka yapın' diyerek açıkladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlundan adaylık çıkışı: Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım

Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz.

​Tam altı yılda tamamladı

​Avrupa'nın göbeğindeki Lavrion Kampı'ndan yeni görüntüler.

​Bahçeli 2023 seçimleri için start verdi.

​NATO'ya şikayete gidecekler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.