Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS'ye göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat, yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 169,7 artışla 6 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,4 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 değerine ulaştı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 394 artışla 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirilirken, bunun 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı olduğu hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı yüzde 153 artış göstererek 15 milyar 118 milyon dolar oldu.

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Altın ihracatı

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda ağustos ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldığı görüldü. Bunun sonucunda da işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,9'a çıktığı hesaplandı. Ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise bu oranın yüzde 83,6 düzeyinde olduğu tespit edildi.

Geçen ay en çok ihracat 6 milyar 112 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 4 milyar 911 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 371 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

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Ağustosta en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 258 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" oldu. Bunu, 1 milyar 246 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" ve 761 milyon dolarlık satışla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

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Almanya ilk sırada

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 210 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 989 milyon dolarla İngiltere ve 740 milyon dolarla ABD geldi.

Ağustos ayında en önemli ihraç pazarı olan Avrupa Birliğinde yaşanan talep daralmasına ilave olarak, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarının ağustos ayında yıllık rutin bakım araları kapsamında üretimlerine ara vermesi nedeniyle otomotiv sektöründe üretim ve ihracatta daralma yaşandı. Bu kapsamda, ağustosta motorlu kara taşıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,02 azaldı. Ağustosta motorlu kara taşıtları ihracatında yaşanan bu düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün yüzde 36’sını oluşturdu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilave olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uluslararası ticarette yaşanan daralmaya bağlı olarak azalan sevkiyatlar nedeniyle gemi yakıtları, seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak azalan uluslararası seyahatler nedeniyle hava taşıtları yakıtı ihracatında geçen yılın ağustos ayına kıyasla daralma yaşandı. Bu kapsamda, ağustosta petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,55 azalarak 244 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustosta bu sektörün ihracatında yaşanan düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün yüzde 51,5’ine denk geldi.

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FOTOĞRAF 23 Türkiye'nin 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı temmuzda bir önceki aya göre artarken, yüzde 151 ile en fazla ihracat artışı Lüksemburg'a gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara çıktığı Almanya, sadece AB değil, Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu​.​ Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi. ​İşte ihracatın arttığı 20 AB ülkesi ve rakamlar.. Danimarka'ya ihracat yüzde 53,8 artışla 70 milyon 728 bin dolardan 108 milyon 765 bin dolara, Slovakya'ya ihracat yüzde 36,7 artarak 42 milyon 33 bin dolardan 57 milyon 457 bin dolara, İspanya'ya ihracat yüzde 36,4 yükselerek, 439 milyon 461 bin dolardan 599 milyon 351 bin dolara, Hollanda'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 361 milyon 862 bin dolardan 454 milyon 724 bin dolara, İrlanda'ya ihracat yüzde 23,1 artarak 38 milyon 680 bin dolardan 47 milyon 613 bin dolara, Polonya'ya ihracat yüzde 22,1 artışla 231 milyon 229 bin dolardan 282 milyon 390 bin dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 20,5 yükselerek 30 milyon 586 bin dolardan 36 milyon 865 bin dolara, Letonya'ya ihracat yüzde 20,5 artarak 8 milyon 405 bin dolardan 10 milyon 124 bin dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 15 yükselerek 573 milyon 833 bin dolardan 659 milyon 940 bin dolara, Macaristan'a ihracat yüzde 12,7 artışla 79 milyon 362 bin dolardan 89 milyon 439 bin dolara, Slovenya'ya ihracat yüzde 10,7 artarak 128 milyon 841 bin dolardan 142 milyon 650 bin dolara, Almanya'ya ihracat yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 182 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara, Çekya'ya ihracat yüzde 8,4 artışla 67 milyon 932 bin dolardan 73 milyon 648 bin dolara, İsveç'e ihracat yüzde 8,1 artarak 96 milyon 928 bin dolardan 104 milyon 775 bin dolara, Romanya'ya ihracat yüzde 5,5 yükselişle 322 milyon 225 bin dolardan 339 milyon 967 bin dolara, Bulgaristan'a ihracat yüzde 5,4 artışla 208 milyon 219 bin dolardan 219 milyon 351 bin dolara, Yunanistan'a ihracat yüzde 3,7 artarak 151 milyon 197 bin dolardan 156 milyon 733 bin dolara, Belçika'ya ihracat yüzde 3,6 yükselerek 282 milyon 415 bin dolardan 292 milyon 440 bin dolara ulaştı. İhracatın temmuz ayında en fazla arttığı ülke: Yüzde 151 artış var Temmuz ayı ihracatında Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya olurken, en fazla artış ise yüzde 151 ile Lüksemburg oldu. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi. BiP'te paylaş

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Ağustosta, hazır giyim sektörü ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5 artarak 1 milyar 392 milyon dolar; kimyasallar sektörü ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 oranında artarak 1 milyar 1 milyon dolar, tekstil sektörü ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 artarak 939 milyon dolar, meyve, sebze ve mamulleri sektörü ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,3 artarak 491 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat

Ağustos ayında en çok ithalat yapılan grup, 4 milyar 239 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Bunu 2 milyar 172 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” ve 1 milyar 957 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” takip etti.

Bu dönemde en fazla dış alım 1 milyar 930 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 696 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 674 milyon dolarla Irak takip etti

Gümrük idarelerince ağustosta tahsil edilen vergiler 17 milyar 425 milyon lira olarak hesaplandı.

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Özel Ticaret Sistemine (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat ağustosta yıllık bazda yüzde 5,93 azalarak 11 milyar 759 milyon dolara gerilerken ithalat da yüzde 20,57 artarak 18 milyar 177 milyon dolara çıktı.

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Dış ticaret açığı yüzde 149,2 artarak 6 milyar 418 milyon dolara çıkarken dış ticaret hacmi de yüzde 8,56 artışla 29 milyar 936 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Ağustos itibarıyla aktif limited şirket sayısı 888 bin 20, ticari işletme sayısı 686 bin 399, şube sayısı 209 bin 904, anonim şirket sayısı 147 bin 275, kooperatif sayısı 31 bin 771, kolektif şirket sayısı 11 bin 367, komandit şirket sayısı 2 bin 28 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 976 bin 758, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 103 bin olarak kayda geçti.