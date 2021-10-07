Ağustosta 190 milyon dolar cari açık bekleniyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 950 milyon dolar cari fazla ile 1 milyar 400 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 20 milyar 390 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12,5 milyar dolar ile 25,8 milyar dolar arasında oldu.

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Cari işlemler hesabı, temmuz döneminde 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin temmuzda 21 milyar 30 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi ağustosta 640 milyon dolar gerileyerek 20 milyar 390 milyon dolara indi.

AA Finans beklenti anketlerine göre yıl sonu beklentisi ve yıl sonu beklenti değişimi (milyar dolar) şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi (Milyar Dolar) Değişim (Milyar Dolar)

Ocak 24

Şubat 26,9 2,9

Mart 27,05 0,15

Nisan 26,98 -0,07

Mayıs 25,8 -1,18

Haziran 21,32 -4,48

Temmuz 21,03 -0,29

Ağustos 20,39 -0,64

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