Ekonomi Ağustosta 190 milyon dolar cari açık bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustosta 190 milyon dolar cari açık bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ağustosta 190 milyon dolar cari açık bekleniyor
Foto/arşiv

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 950 milyon dolar cari fazla ile 1 milyar 400 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 20 milyar 390 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12,5 milyar dolar ile 25,8 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, temmuz döneminde 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin temmuzda 21 milyar 30 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi ağustosta 640 milyon dolar gerileyerek 20 milyar 390 milyon dolara indi.

AA Finans beklenti anketlerine göre yıl sonu beklentisi ve yıl sonu beklenti değişimi (milyar dolar) şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi (Milyar Dolar) Değişim (Milyar Dolar)

Ocak 24
Şubat 26,9 2,9
Mart 27,05 0,15
Nisan 26,98 -0,07
Mayıs 25,8 -1,18
Haziran 21,32 -4,48
Temmuz 21,03 -0,29
Ağustos 20,39 -0,64

Küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde
EKONOMİ
Küresel gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor
EKONOMİ
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor

ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
EKONOMİ
ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde

İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
EKONOMİ
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Stefan Kuntz ile Burak Yılmaz soruları yanıtlıyor

Stefan Kuntz ile Burak Yılmaz soruları yanıtlıyor

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.