Ekonomi Ağustosun zam şampiyonu salatalık oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustos’un zam şampiyonu salatalık oldu

Ağustos ayında en fazla fiyat artışı gösteren ürün salatalık olurken en çok sivri biber ucuzladı. Bu dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 29,82’lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 22,38’lik azalışla kuru soğan ve yüzde 16,35 ile havuç izledi.

Haber Merkezi IHA
Salatalık, ağustos ayında en fazla fiyatı artan ürün oldu.
IHA
Salatalık, ağustos ayında en fazla fiyatı artan ürün oldu.
Sivri biber, ağustos ayında en fazla fiyatı düşen ürün oldu.
IHA
Sivri biber, ağustos ayında en fazla fiyatı düşen ürün oldu.

2019 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu.

Buna göre söz konusu dönemin zam şampiyonu yüzde 23,35’lik fiyat artışıyla salatalık oldu. İkinci sırada yüzde 20,44 artışla sigaralar gelirken yüzde 16,39’luk fiyat artışıyla özel üniversite ücretleri üçüncülükte yer aldı.

En çok fiyat artışı gösteren diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı:

"Doğalgaz yüzde 14,64, domates yüzde 12,73, sarımsak yüzde 10,95, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 6,05, yumurta yüzde 5,74, limon yüzde 4,92, kabak yüzde 4,86, mücevher (altın) yüzde 4,82, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 4,01, çay yüzde 3,85, elma yüzde 3,66, tuz yüzde 3,59, okul çantası yüzde 3,43, yurt ücretleri yüzde 3,01, Antep fıstığı yüzde 2,40, spor ayakkabısı (erkek için) yüzde 2,32, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 2,27."

Fiyatı en çok azalan ürünler

Bu dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 29,82’lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 22,38’lik azalışla kuru soğan ve yüzde 16,35 ile havuç izledi.

Ağustos ayında fiyatında en fazla azalış gösteren diğer ürünler ise şu şekilde:

"Tavuk eti yüzde 14,20, armut yüzde 13,67, patates yüzde 12,74, üzüm yüzde 10,95, karpuz yüzde 9,22, taze fasulye yüzde 7,50, LPG dolum ücreti yüzde 6,06, tişört (çocuk için) yüzde 5,29, benzin yüzde 4,24, otomobil (benzinli) yüzde 3,97, tişört (erkek için) yüzde 3,56, umreye gidiş ücreti yüzde 3,15, mazot yüzde 3,14, elbise (çocuk için) yüzde 2,98, gömlek (çocuk için) yüzde 2,80, ayakkabı (kadın için) yüzde 2,67, gömlek (erkek için) yüzde 1,95."

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