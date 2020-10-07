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Ekonomi İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 riskiyle izolasyonda olan çalışanlarımız iş göremezlik ödeneği alacak

İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlarımız hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıkladı.

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OTOMATİK OLARAK İŞLEME ALINACAK

  • Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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