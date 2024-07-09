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Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hizmetler başvuru rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ile yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için "Hizmetler Başvuru Rehberi" hazırladı. Rehberde, aile ve toplum hizmetlerinden çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlardan engelli yaşlı hizmetlerine kadar pek çok konuda başvuru süreçleri ve yürütülen çalışmalar anlatıldı.

10:42 - 9/07/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ile yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için "Hizmetler Başvuru Rehberi" hazırladı.


11 başlık bulunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, rehberde, aile ve toplumdan çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlardan engelli yaşlı hizmetlerine kadar pek çok konuda başvuru süreçleri ve yürütülen çalışmalar, vatandaşların bilgilenme ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmetlerin kapsamı, başvuru esasları, hizmetten faydalanabilecek kişiler, müracaat birimleri, başvuru için gerekli belgeler kapsamlı olarak anlatılıyor.

Rehberde, "Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler", "Çocuk Hizmetleri", "Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler", "Engellilere Yönelik Hizmetler", "Yaşlılara Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınlarına, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Hizmetler", "Sosyal Yardımlar", "Yurt Dışı Hizmetleri", "Çağrı Merkezleri", "Bakanlığa Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar" ve "Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Hizmetler" olmak üzere 11 başlık bulunuyor.


Huzurlu ve güçlü Türkiye için değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ailelere yönelik sosyal politikaları ve sosyal hizmetleri geliştiren Bakanlık, rehberde, aileye yönelik eğitim programı, aile danışmanlık hizmeti, evlenecek gençlerin desteklenmesi, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti ve bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinde yürüttüğü çalışmalara yer verdi.


Rehberde, şiddete maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kadınlara yönelik danışmanlık, rehberlik, yönlendirme, izleme hizmetine, şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması ve güçlendirilmesi hizmetine, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı hizmetlere de ulaşılabiliyor.


Engelli ve yaşlı hizmetleri başlığı altında engelliler ile yaşlılara bakım ve diğer hizmetlerin anlatıldığı rehberde, sosyal yardımlar konusunda ise aile, barınma-gıda, engelli ve yaşlı, sağlık ve eğitim yardımları ile proje destekleri yer alıyor.


Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik yapılan çalışmalara da yer verilen rehberde, istihdam, ücretsiz seyahat ve şehitlerin isimlerinin verilmesine ilişkin pek çok soru cevap buluyor.

Öte yandan, Bakanlığa bağışların ve yardımların nasıl yapılacağı, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları da rehberde yer alıyor.


Bakanlığın hazırladığı rehbere,
adresinden ulaşılabiliyor.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Hizmetler Başvuru Rehberi
#Aile Destek Ödemeleri
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