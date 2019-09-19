Ekonomi Akaryakıta ÖTV düzenlemesi
OTOMOTİV

​Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Motorinin litre fiyatına 15 kuruş indirim yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Motorine indirim yapıldı.
Motorine indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litresine 15 kuruş indirim yapıldı.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorine zam geldi
EKONOMİ
Motorine zam geldi

Okul servis ücretleri belli oldu
EKONOMİ
Okul servis ücretleri belli oldu

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı
EKONOMİ
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı


Getafe-Trabzonspor

Getafe-Trabzonspor

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkıyor.
Destek ödemeleri başlıyor

Destek ödemeleri başlıyor

​Tarım Bakanlığı 395,9 milyon TL ödeme yapacak.
Sınır boyu terör tahkimatı

Sınır boyu terör tahkimatı

Yeni Şafak, PKK'ya yapılan sevkiyatın detaylarına ulaştı.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

Terör örgütü ​PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe.
45+2'den <br>itibaren oynansın

45+2'den
itibaren oynansın

Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu.
Altta yangın<br>üst katta çekim

Altta yangın
üst katta çekim

​Fotoğraf çılgınlığında gelinen son nokta!

Enflasyon düşüyor <br>büyüme iyileşiyor

Enflasyon düşüyor
büyüme iyileşiyor

Fitch'ten Türk ekonomisine ilişkin açıklama.
Seferberlik başladı

Seferberlik başladı

​İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak.
Bu gece<br>terk edecek

Bu gece
terk edecek

Atmosfere salınan gazlar paniğe neden olmuştu.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​425 şehit yakını ve gazinin ataması gerçekleşti.
Nefes kesen 1 gün

Nefes kesen 1 gün

6 ay süren çok sayıda zorlu eğitimden geçiyorlar.
43 aile nöbette

43 aile nöbette

​HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı artıyor.
'Güneş' açtı

'Güneş' açtı

​Milliler dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi.
Pişman ettirdi

Pişman ettirdi

Galatasaray, 'gol makinesi'ni elinden kaçırmış.
4 bin<br>kaçak tespit edildi

4 bin
kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Sanatçılar Darülaceze kampanyasına konser gelirlerini bağışladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.