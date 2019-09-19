​Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litresine 15 kuruş indirim yapıldı.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi20/09/2019 tarihinde geçerli olmak üzereMotorinde 15 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

— EPGİS (@trepgis) September 19, 2019

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