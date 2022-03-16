Akaryakıtta kritik toplantı: Nakit satışa düşük fiyatlı tarife gelebilir

Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?

Brent petrolde son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle benzin, motorin ve petrol fiyatlarında yaşanan dev artış geçen hafta yavaşlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından birkaç gün evvel 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bu gece 100 dolar seviyesine indi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatları düşer mi? İndirim akaryakıt fiyatlarına yansır mı? sorularını sormaya başladı. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...