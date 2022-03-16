Ekonomi Akaryakıtta kritik toplantı Nakit satışa düşük fiyatlı tarife gelebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta kritik toplantı: Nakit satışa düşük fiyatlı tarife gelebilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Bugün yapılacak toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak. Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Akaryakıtta kritik toplantı: Nakit satışa düşük fiyatlı tarife gelebilir
Foto/arşiv

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak.

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor
EKONOMİ
Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
FOTOĞRAF 15
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal saldırıları, tarımdan ekonomiye birçok sektörü sert şekilde vurdu.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın geride hafta, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları rekor tazeleyerek tarihe geçti.
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Brent petrolün varil fiyatı, o gün içerisinde 134 dolar seviyesini test etti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlara en hızlı şekilde yanıt vererek yurt dışına ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını açıkladı.
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Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi oranda yükseliş görüldü.
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Türkiye'de o akşam yapılması planlanan zamlar, brent petrolün varil fiyatında yaşanan ani düşüş nedeniyle geri çekilmişti.
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20'nci gününe giren savaş ortamında gerilim günden güne azalırken brent petrol fiyatlarında da ciddi şekilde düşüş yaşandı.
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Geçtiğimiz hafta 134 dolar seviyesini gören brent petrol, bu gece yeniden 100 doları gördü. (Kaynak: TradingWiew)
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Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor.
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BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 100 dolara düştü.<br>
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Dün 105 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 02.00 büyük bir düşüşle 100 dolara geriledi.<br>
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Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan yarın Ukrayna ve Rusya heyetlerinin çevrim içi olarak yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.
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Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.
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Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle benzin, motorin ve petrol fiyatlarında yaşanan dev artış geçen hafta yavaşlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından birkaç gün evvel 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bu gece 100 dolar seviyesine indi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatları düşer mi? İndirim akaryakıt fiyatlarına yansır mı? sorularını sormaya başladı. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...


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