Akaryakıtta peş peşe büyük indirim

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. “Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatları için de indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…