Ekonomi Akbanktan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama Sistemleri kademeli olarak devreye alacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama: Sistemleri kademeli olarak devreye alacağız

Akbank dün sabah saatlerinden bu yana yaşanan erişim sorunuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunudu. Açıklamada, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" denildi. Akbank daha önce yaptığı açıklamada, ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilerin internet bankacılığını kullanamadığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Akbanka erişim sağlanıyor mu? Akbank çöktü mü?
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Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

  • Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Akbank'tan erişim sorunu açıklaması: Ana bilgisayardan kaynaklı
EKONOMİ
Akbank'tan erişim sorunu açıklaması: Ana bilgisayardan kaynaklı

Müşterilerden özür dilediler

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

"Kademeli olarak devreye alacağız"

Hala süren teknik sorunlara dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınlayan Akbank, sistemlerin kademeli olarak devreye alınacağını açıkladı. Akbank'ın açıklamasında, "Hizmetlerimizideki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

  • Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.
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