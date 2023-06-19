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Ekonomi

Akdeniz'den mayısta yaklaşık 144 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş tarafından yapılan açıklamada, birliklerinin 2023'ün Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8 oranında bir artış sağlayarak 143,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiği belirtildi.

11:01 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Mayısta en çok ihracatın 28,4 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildiği, bu ülkeyi Suriye ve Almanya'nın izlediği aktarıldı.

Mayısta en çok ihracatın 28,4 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildiği, bu ülkeyi Suriye ve Almanya'nın izlediği aktarıldı.

Memiş, yazılı açıklamasında, sektörün mayısta Türkiye geneli ihracatının 946,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

AHBİB'in dış satımında söz konusu dönemde artış yakalandığı kaydeden Memiş, "Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış sağlayarak 143,8 milyon dolarlık ihracat yaptık. 149 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 15,2 destek verdik." ifadelerini kullandı.

Memiş, mayısta en çok ihracatı 28,4 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdiklerini, bu ülkeyi Suriye ve Almanya'nın izlediğini aktardı.

Birliklerinin mayısta 165 bin 78 ton ürünü uluslararası pazarlara sattığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarında pastacılık ürünleri, bakliyat, şeker ve şeker mamulleri ilk üç sırada yer aldı. Pastacılık ürünlerinde yüzde 30 artışla 39 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bakliyat çeşitleri 32,2 milyon dolarla ikinci, şeker ve şeker mamulleri 19,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."



#ihracat
#bakliyat
#hububat
#Akdeniz
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