AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu

Dünya

Sanayi halen baskı altında: Almanya'da fabrika siparişleri ekimde yüzde 0,4 azaldı

Fabrika siparişleri, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 5,5 geriledi- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, "Son aylarda yeni siparişler istikrar kazandı ancak sanayi halen baskı altında" dedi. ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski ise, "Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sektörlere özgü sıkıntılar açıkça Alman endüstrisinde ağırlığını hissettiriyor" açıklamasında bulundu.