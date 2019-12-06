AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA isimli insansız hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...
Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.
Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız. #MilliTeknolojiHamlesi 🐳✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/0bXz32Jvqy
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...