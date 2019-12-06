Ekonomi AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA isimli insansız hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk uçuşunu gerçekleştiren AKINCI TİHA
İlk uçuşunu gerçekleştiren AKINCI TİHA

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA isimli insansız hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
OYNAT 01:12
AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, 'TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...' ifadelerini kullandı.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
OYNAT 03:21
Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul'un tanıtım toplantısına katılan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdür Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar kapsamında üretilen 'insansız' araçları değerlendiren Bayraktar, gelecek dönemlerde daha kapsamlı projelerin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHA'ların sırrını açıkladı
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHA'ların sırrını açıkladı
Gökyüzüyle buluştu

Gökyüzüyle buluştu

AKINCI TİHA'nın ilk uçuşundan gururlandıran görüntüler.
Fenerbahçe geri döndü

Fenerbahçe geri döndü

​14. haftanın açılış maçının 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayın.
Dışişleri uyardı

Dışişleri uyardı

Bakanlık, Türk vatandaşlarına Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu.
Bakanlıklarımız devrede

Bakanlıklarımız devrede

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
​Sisi, Yunanistan'a bırakmış

​Sisi, Yunanistan'a bırakmış

Atina ve Kahire arasında Akdeniz krizi kapıda.

Temizleyene kadar çıkmayacağız

Temizleyene kadar çıkmayacağız

​Dışişleri Bakanlığından net Barış Pınarı mesajı.
20 ayın zirvesi

20 ayın zirvesi

​Borsa 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
300 metre çekildi

300 metre çekildi

Büyükçekmece Gölü'nde balçıklar ortaya çıktı.
Üniformayla<br>evimize dönmeye çekiniyoruz

Üniformayla
evimize dönmeye çekiniyoruz

​Fransa'da eylemcilerden polislere tehdit mektupları.
Ucuz dönerde hile

Ucuz dönerde hile

Çöpe atılan yağları kullanıyorlar.
300 FETÖ'cünün ismini verdi

300 FETÖ'cünün ismini verdi

​19 itirafçı mahrem sorumlu, örgüt üyelerini deşifre etti.
Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Hamile eşini yaralayan adam "Pişmanım" dedi.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.
Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.