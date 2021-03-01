Akkuyu NGS'de önemli adım: Montajı yapılmaya başladı

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CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın ayıp' olarak nitelendirilen bir durumun ortaya çıkmasının ardından istifa ettiği iddia edilirken, CHP’li Avukat Feyza Altun, “Alkışladığınız herkesin gerçek yüzünü göstereceğim. Hiçbir şey göründüğünü gibi değil” sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden bu durumun sinyallerini vermişti. Olan bitenin bunun da ötesinde olduğunu ima etmişti. Altun, mesajında paylaşımını kaldırmayacağını söylese de gelen baskılar sonucu tweetini sildi.