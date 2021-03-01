Ekonomi Akkuyu NGSde önemli adım Montajı yapılmaya başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'de pompa gövdelerinin montajına başlandı

Akkuyu NGS'de önemli adım: Montajı yapılmaya başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli bir aşamaya geçildi. Mersin'de yapımı devam eden NGS'nin ikinci güç ünitesinde yer alacak ana sirkülasyon pompa ünitelerinin küresel gövdelerinin montajına başlandı.

Haber Merkezi İHA
Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesinde pompa gövdelerinin montajına başlandı.
Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesinde pompa gövdelerinin montajına başlandı.

Montaj işlemi, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapım bölümü Atomenergomash’ın bir parçası olan AEM Technologies şirketinin Petrozavodsk şubesinde yapılıyor.

Petrozavodskmash, sirkülasyon pompası teslimat setinde bulunan gövdelerin 4 yönlendirme aparatının da üretimini tamamlamıştı.

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Şirket bu işlemin ardından, imalatın bir sonraki aşamasına geçerek montaj çalışmalarına başladı. Bu işlemle ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdelerinde kaynak çalışmaları yapılacak. Ürünler daha sonra mekanik işleme girecek.

Ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdesi birinci sınıf bir güvenlik ürünü olma özelliğini taşıyor.

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Ana sirkülasyon pompası ünitesi, yaklaşık 160 atmosferlik bir basınç altında ve 300 santigrat derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta çalışarak, nükleer enerji santralinin soğutucusunu birincil devrede dolaştırıyor.

Bir güç ünitesi için üretilen ana sirkülasyon pompalama ünitesi gövdelerinin teslimat seti, sabitleme elemanlarına sahip dört küresel gövdeden ve ara parçalardan oluşuyor.

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