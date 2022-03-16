Ekonomi Akkuyu NGSnin 1inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Akkuyu NGSnin 1inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Ekipmanların gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipmanların gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir, inşaat sahasındaki geçici depolama alanına ulaştı. Ekipmanın kabul işlemleri sırasında Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları ile Akkuyu Nükleer AŞ ve ekipman tedarikçiliği görevini üstlenen AAEM Limited Şirketi temsilcileri de hazır bulundu.

AA

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Nakliye sonrası sağlamlığını doğrulamak için de özel bir komisyon tarafından giriş kontrolü yapıldı.

En yüksek kalite standartlarına göre yapılan denetimin ardından türbin tesisinin ekipmanları deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Akkuyu NGS sahasına ulaşan turbo jeneratör, rotor ve stator olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. 12 metre uzunluğunda çelik üç boyutlu silindirik bir yapı olan sabit statorun içinde güçlü bir mekanik enerji depolayıcısı olan bir rotor dönüyor. Bu ekipmanlar mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlıyor. Akkuyu NGS'nin buhar türbininin tasarımı bir kombine yüksek ve orta basınç silindiri (YOBS) ve iki düşük basınç silindiri olmak üzere üç modülden oluşuyor. Her modül, içine buharın verildiği kanatlı bir silindir ile donatılıyor. Buhar, YOBS'den geçerek türbini döndürüyor ve böylelikle elektrik üretilmiş oluyor."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, yakın zamanda başka bir düşük basınçlı silindir gövdesi ve ses izolasyonunu sağlayan türbin kasasının da sahaya ulaştırılacağını belirterek, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.
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