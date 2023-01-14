Ekonomi Akkuyu NGSnin 1inci ünitesine pasif kor su basma sistemi kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS’nin 1'inci ünitesine pasif kor su basma sistemi kuruldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının kurulumuyla en önemli aşamalardan biri daha tamamlandı.

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Haber Merkezi DHA
Akkuyu NGS’nin 1inci ünitesine pasif kor su basma sistemi kuruldu
İnşaa çalışmaları kapsamında, 1'inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının Kurulum işlemi için Akkuyu NGS 1’inci güç ünitesinin reaktör binasında 26,3 metrede, toplamda 77 ton ağırlığa ve 120 metreküp hacme sahip kalın duvarlı paslanmaz çelikten 8 tank kuruldu.

Yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat tüm hızı ile sürüyor. İnşaa çalışmaları kapsamında, 1'inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının Kurulum işlemi için Akkuyu NGS 1’inci güç ünitesinin reaktör binasında 26,3 metrede, toplamda 77 ton ağırlığa ve 120 metreküp hacme sahip kalın duvarlı paslanmaz çelikten 8 tank kuruldu. Santral işletmeye alındığında bu tanklarda sulu bir borik asit çözeltisi depolanacak. Reaktör bölmesinin açık üst kısmından Open-Top teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen kurulum için ağır, kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanıldı.

DHA

Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde önemli aşama
EKONOMİ
Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde önemli aşama

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

  • "1’inci ünitedeki inşaat çalışmaları takvime uygun şekilde ilerliyor. Pasif kor su basma sisteminin inşası, 1’inci ünitenin tamamlanmasına bizi daha da yaklaştıran bir başka önemli aşamayı teşkil ediyor. Söz konusu sistem, kor soğutma sisteminin bütünleyici bir parçasıdır ve nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin önemli unsurlarından biridir. Pasif su basma sistemi, personel ya da güç kaynakları gerektirmeden faaliyet gösterir."

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
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Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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