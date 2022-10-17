Ekonomi Akkuyu NGSnin bir kritik adım daha Birinci ünitede iç koruma kabuğu tamamlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS’nin bir kritik adım daha: Birinci ünitede iç koruma kabuğu tamamlanıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 6’ncı katmanı kuruldu. Bir sonraki aşamada yapılacak olan işlem ise reaktör kubbesinin kapatılması olacak.

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Haber Merkezi İHA
Akkuyu NGS’nin bir kritik adım daha: Birinci ünitede iç koruma kabuğu tamamlanıyor
Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinde iç koruma kabuğu tamamlanıyor

2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan kubbe montajının yapılmasıyla, 1’inci ünitenin reaktör bölümü tamamlanmış olacak. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğu, reaktör binasını korumanın yanı sıra boru geçişlerine ve santralin işletme aşamasında nükleer reaktörde bakım işlemlerini gerçekleştiren kutup vincine destek oluyor.

İç koruma kabuğunun 6’ncı katmanı, 30 bloktan oluşan çelik bir yapı olma özelliği taşıyor.

Toplam ağırlığı 224 ton olan 44 metre çapındaki katmanın montajı, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanılarak Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirildi. Katmanın kurulumu 8 saat sürdü. Kurulumdan sonra 1’inci güç ünitesinin reaktör binası 8,4 metre daha yükselerek 51,5 metreye ulaştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün önemli bir aşama gerçekleşti. 6’ncı katman kurulduktan sonra geriye sadece reaktör binasının kubbesinin kapatılması kaldı. Kurulum işlemi kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. İnşaatçılarımız, montajcılarımız, teçhizatçılarımız ve vinç operatörlerimiz profesyonel becerilerinin en üst düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Tonlarca ağırlıktaki bir yapıyı 1 santimetrelik bir hassasiyetle kurmak son derece zor bir iştir. İyi iş çıkardık ve bu da Akkuyu NGS ekibinin son derece profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi.”

2022 yılı sonuna kadar 1’inci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun montajı, reaktör kabının suyla temizlenmeye başlanması ve kutup vincinin devreye alınması gibi ön işletmeye alma çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidrolik mühendislik yapıları, bir güç dağıtım sistemi, idari binalar, bir eğitim merkezi ve gelecekteki NGS’nin fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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