Ekonomi Akkuyunun denize olumsuz etkisi olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu’nun denize olumsuz etkisi olmaz

Biyoloji, fizik ve kimya alanından 297 uzman Akkuyu NGS’nin denize karşı etkisiyle ilgili 1 yıllık titiz bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Akkuyu Nükleer Santrali’nin deniz ekosistemine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmayacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu’nun denize olumsuz etkisi olmaz
İnşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Türkiye’de denizlerde son dönemde artan müsilaj sorunu, nükleer santrallerin denizlerin ekosistemine zarar vereceğine ilişkin şehir efsanelerini bir kez daha gündeme getirdi. Ancak uzmanlara göre iki konunun birbiriyle bağlantısı bulunmadığı gibi, belli kesimler tarafından kamuoyuna aktarılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin denizleri kirleteceğine dair inanış bilimsel olarak çürütüldü.

TÜM EKOLOJİK TESTLER YAPILDI

Akkuyu’nun bulunduğu bölgede jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik, denizcilik, hidrolojik ve teknogen araştırmalar yürütüldü. Biyoloji, fizik ve kimya alanında çok önemli 297 uzman sahada titiz bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversitenin çalışanları katıldı. Yapılan tüm araştırmalara dayanarak sonuçlarla ilişkili toplam 27 bin sayfalık 78 ayrı rapor da yazıldı. Akkuyu Nükleer Santrali deniz ekosistemine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmayacağı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda da ayrıntılı bir biçimde belirtiliyor. Yapılan termal modelleme çalışmaları sonuçlarına göre, deniz suyu sıcaklığının deşarj nedeniyle sadece 0,5 derece artması bekleniyor. Bu sıcaklık artışının ise uygun olduğuna dikkat çekiliyor.

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