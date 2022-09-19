Ekonomi Akkuyuya 24 milyar lık yerli katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu’ya 2.4 milyar $'lık yerli katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mutabakat sağlandı” dediği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) yerli katkı oranı da yükseliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu’ya 2.4 milyar $lık yerli katkı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “mutabakat sağlandı” dediği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) yerli katkı oranı da yükseliyor. 4'üncü reaktörü için butona temmuzda basılan, ilk reaktöründe üretime 2023'te geçilmesi hedeflenen Akkuyu NGS'de Türkiye, teknoloji transferi ile yerli katkıya da büyük önem veriyor.

YERLİLEŞTİRME GRUBU İŞ BAŞINDA

Bu çerçevede; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, proje şirketi, ana yüklenici, Rus Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom, ana tasarımcı Atomenergoproekt ve onaylı ana malzeme kuruluşu sıfatı ile TSE’nin yer aldığı Yerlileştirme Çalışma Grubu bulunuyor. Bu grup, yerlileştirme çerçevesinde 2022'nin ilk 6 ayında 3 kez bir araya geldi. Çalışma Grubu’nun yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile proje şirketi ve ana yüklenici arasında imzalanan mayıs ayında güncellenen ‘Yerlileştirme Planı ve Yol Haritası’ da işliyor.

Yol haritası uyarınca Akkuyu NGS Projesi kapsamında 6,5 milyar dolar yerlileştirme hedefleniyor. Söz konusu hedefe ilişkin gelişmeler ise iki ayda bir takip ediliyor. 2022 yılı ilk yarısı sonu itibari ile Akkuyu NGS Projesi kapsamında yerli katkı oranı; ekipman, malzeme ve hizmetler dikkate alındığında yüzde 36,89’a yani 1 milyar 885 milyon 853 bin dolara; maaş, vergi, lisans ve harçlar da dikkate alındığında ise yüzde 41,20’ye yani 2 milyar 392 milyon 772 bin dolara ulaştı.

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