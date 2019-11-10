Aktif büyüklükte 4. sıraya yükseldi

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun inovatif ürün ve hizmetleriyle, Türkiye’nin yanındaki güç olan VakıfBank, 2019 yılının ilk dokuz ayında reel ekonomiye 330 milyar TL katkı sağladı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre VakıfBank, 2019 yılının ilk dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4’üncü büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti. Bankanın krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 330 milyar TL’ye ulaştı.

ÜRETİME DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK

Abdi Serdar Üstünsalih

Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2019 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik” diye konuştu.

NAKDİ KREDİLERDEKİ PAYI %10’U AŞTI

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2,1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank’ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğinin altını çizen Üstünsalih, “Bu dönemde, Bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10,2 oranında artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.

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“SEKTÖRÜN 2 KATI BÜYÜDÜK”

Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti: “Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 20,3 büyüme ile yüzde 10,5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL’ye ulaştı. Her dönem daha fazla tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı, yüzde 59 seviyesini aştı.”

Uluslararası pozisyonumuz güçleniyor

Vakıfbank’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumuyla mevduat dışı fonlama tarafında da çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, “Temmuz ayında Fitch’in, Türk bankalarının DPR Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmesinin ardından, 7 yıl nihai vadeli, 417 milyon dolar tutarındaki işlemle, Türkiye’den ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka olmanın mutluluğunu yaşadık. Ayrıca, yurtiçi sermaye piyasalarımızın derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak amacı ile Eylül ayında 725 milyon TL tutarında TLREF endeksli katkı sermaye niteliğinde ülkemizin TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik” dedi.