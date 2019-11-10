Ekonomi Aktif büyüklükte 4 sıraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aktif büyüklükte 4. sıraya yükseldi

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4’üncü büyük bankası konumuna ulaştı. Elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıfbank
Vakıfbank

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun inovatif ürün ve hizmetleriyle, Türkiye’nin yanındaki güç olan VakıfBank, 2019 yılının ilk dokuz ayında reel ekonomiye 330 milyar TL katkı sağladı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre VakıfBank, 2019 yılının ilk dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4’üncü büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti. Bankanın krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 330 milyar TL’ye ulaştı.

ÜRETİME DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK

Abdi Serdar Üstünsalih

Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2019 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik” diye konuştu.

NAKDİ KREDİLERDEKİ PAYI %10’U AŞTI

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2,1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank’ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğinin altını çizen Üstünsalih, “Bu dönemde, Bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10,2 oranında artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” dedi.

“SEKTÖRÜN 2 KATI BÜYÜDÜK”

Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti: “Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 20,3 büyüme ile yüzde 10,5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL’ye ulaştı. Her dönem daha fazla tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı, yüzde 59 seviyesini aştı.”

Uluslararası pozisyonumuz güçleniyor

  • Vakıfbank’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumuyla mevduat dışı fonlama tarafında da çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, “Temmuz ayında Fitch’in, Türk bankalarının DPR Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmesinin ardından, 7 yıl nihai vadeli, 417 milyon dolar tutarındaki işlemle, Türkiye’den ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka olmanın mutluluğunu yaşadık. Ayrıca, yurtiçi sermaye piyasalarımızın derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak amacı ile Eylül ayında 725 milyon TL tutarında TLREF endeksli katkı sermaye niteliğinde ülkemizin TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik” dedi.

İlk harç Trakya’ya
EKONOMİ
İlk harç Trakya’ya
ABD 6 üsse geri döndü

ABD 6 üsse geri döndü

​ABD, Suriye konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmuyor.
Para BAE’den geliyordu

Para BAE’den geliyordu

​Körfez ülkelerinin zekat adı altında DEAŞ'a para akıttığı ortaya çıktı.
Tel Abyad canlandı

Tel Abyad canlandı

​Terör örgütü PKK'nın izleri birer birer siliniyor.
Fransa<br>bölgeden kovuldu

Fransa
bölgeden kovuldu

​Barış Pınarı, Paris'in sömürü planları altüst oldu.
Deplasmanda 3 hafta sonra

Deplasmanda 3 hafta sonra

​Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
300 milyonluk servet

300 milyonluk servet

​FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu.
Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

​Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na bağlılık teyit edildi.
6 terörist etkisiz

6 terörist etkisiz

​Şırnak'ta Jandarma ve MİT ortak hava destekli operasyon düzenledi.
Minnetle yad ediyorum

Minnetle yad ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajı yayımladı.
"Bizden ne istiyorsunuz?<br>Kanımızı kuruttunuz!"

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
15 yaşında <br>tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.
Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar
Gündem

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi.
Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
Gündem

Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında
Gündem

HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında

Van’ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.