|
Ekonomi

Albayrak Grubu 'En İyi İş Verenler' listesinde: Üç farklı şirket ve ödülleriyle geceye damga vurdu

Great Place To Work Ödül Töreni’nde, çalışan sayısına göre farklı kategorilerde açıklanan “En İyi İş Verenler Listesi’nde” Albayrak Grubu üç farklı şirketiyle listede yerini adı. Albayrak İnşaat, Trabzon Port ve Nakil Lojistik Şirketleri olmak üzere; toplamda 3 ödül birden alarak geceye damga vuran şirketlerden biri Albayrak Grubu oldu.

Haber Merkezi
16:06 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Albayrak en iyiler arasında

Albayrak en iyiler arasında

Pandemi, globalleşme ve dijital dönüşüm çağı, şirketlerin yönetim stratejilerinde de farklı değişikliklere yol açtı. Finansal başarılar odağından, insanı merkeze alan yaklaşıma doğru yön değiştiren şirketler; çalışan deneyimlerinden faydalanarak ekip içerisindeki uyumu, güvenilirliği, saygı ve liyakat unsurlarını sağlamaya çalışıyor. Great Place To Work kıstasları da aynı kriterlerden yola çıkarak şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçüyor.
Bu ölçeğin bir sonucu olarak şirketlere verilen “Harika Bir İş Yeri Sertifikası” Albayrak Grubu’nun dokuz şirketine birden layık görüldü. Çalışanlar tarafından düzenlenen anketlerde yüksek skorlarla TÜMOSAN, Albayrak İnşaat, Varaka, Sukkar, Albayrak Medya, Nakil Lojistik, Areda, Trabzon Port ve Albil Şirketleri Harika Bir İş Yeri Sertifikasıyla ekiplerinin iş motivasyonunun maksimum düzeyde olduğunu kanıtladı.
Trabzon Port
KIYASIYA REKABET SONUCU EN İYİ İŞVERENLER LİSTESİ AÇIKLANDI
9 Farklı şirketiyle en iyilerin arasında yer alan Albayrak Grubu şirketleri, Harika bir iş yeri olmanın ikinci aşamasında da büyük bir başarıya imza attı. Üç farklı şirketiyle sahnede yer alan Albayrak; Trabzon Port, Nakil Lojistik ve Albayrak İnşaat Şirketleri olarak “En İyi İşverenler Listesi’ne” girmeye hak kazandı. İki farklı kategoride üç ayrı ödülün sahibi olan Grup Şirketlerinin Genel Müdürleri, ödülü çalışma arkadaşlarına ithaf etti.

TRABZON PORT BİRİNCİ OLDU
10-49 çalışan kategorisinde, toplamda 33 şirket Great Place To Work En İyi İş Verenler Listesi’nde yer alırken; zirve Trabzon Port ’un oldu. En İyi İşveren Ödülü’nü alan Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş; “ Bulunduğumuz kategoride birincilik ödülünü Trabzon’a getirmek ve Albayrak Grubu’na kazandırmak bizleri çok mutlu etti. Albayrak Grubu; Rahmetli Hacı Ahmet Albayrak’tan bu yana çalışanlarına kıymet veren, karşılıklı paylaşımlarda bulunarak her deneyimden bir ders çıkarılmaya çalışılan bir okul… Bu ödülü bize kazandıran çalışma arkadaşlarımızı kutluyor; ödülü tüm Albayrak Ailesi’ne ithaf ediyorum.” açıklamasında bulundu.
BAŞARIMIZIN ARKASINDA ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ BULUNUYOR

Nakil Lojistik ve Albayrak İnşaat şirketleri de En İyi İşveren olmanın başarısın kutlarken; başarının mimarları olarak tüm çalışma arkadaşlarını gösterdi. “Çalışanlar neden şirketinizi harika bir iş yeri olarak tanımlıyor?” sorusunu; ekip çalışmasının üst düzeyde olması, hata ve kusurlara bir suçlu aramak yerine çözüm odaklı yaklaşımlar ve her bireyin kişisel gelişimine son derece önem verilmesi şeklinde cevapladı. Kurum kültürlerinde, çalışan mutluluğunun altını çizen ve bu doğrultuda yönetim stratejisi geliştiren şirketler; bu başarıya, bir arada kalarak sahip olduklarını belirtti.




#Albayrak Grubu
#Great Place To Work
#Trabzon Port
#Nakil Lojistik Şirketleri
#Albayrak İnşaat
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.