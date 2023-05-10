Albayrak Grubu 'En İyi İş Verenler' listesinde: Üç farklı şirket ve ödülleriyle geceye damga vurdu

Albayrak en iyiler arasında
Nakil Lojistik ve Albayrak İnşaat şirketleri de En İyi İşveren olmanın başarısın kutlarken; başarının mimarları olarak tüm çalışma arkadaşlarını gösterdi. “Çalışanlar neden şirketinizi harika bir iş yeri olarak tanımlıyor?” sorusunu; ekip çalışmasının üst düzeyde olması, hata ve kusurlara bir suçlu aramak yerine çözüm odaklı yaklaşımlar ve her bireyin kişisel gelişimine son derece önem verilmesi şeklinde cevapladı. Kurum kültürlerinde, çalışan mutluluğunun altını çizen ve bu doğrultuda yönetim stratejisi geliştiren şirketler; bu başarıya, bir arada kalarak sahip olduklarını belirtti.