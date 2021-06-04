Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Bolat: Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve milli üretim şart

Albayrak Grubu'ndan Dünya Çevre Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ömer Bolat, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretimin altını çizdi.

Bolat, "Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz sanayiden tarıma, hizmetlerden medyaya pek çok alanda sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin en güzel tanımı, 'diğergamlık' olarak özetlenebilir. Diğergamlık nedir diye açıklamamız gerekirse 'en az kendin kadar başkasını düşünme ahlakı' diyebiliriz.

Sürdürülebilirlik bütün iş dünyasının ortak meselesi

Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve bu doğrultudaki uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar her geçen gün artıyor. Ancak sürdürülebilirliğin sadece birkaç büyük şirketin değil, bütün iş dünyasının ortak meselesi olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, büyük sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim projelerinin, tabana, KOBİ’lere yaygınlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Albayrak Grubu olarak birçok farklı sektörde Türkiye’nin geleceğine değer katarak, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde işler yaptıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

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Yurt içi tedarikçilerden temin edilen hurda kâğıtla iç piyasaya büyük katkı

"Örneğin, sektörün yükselen gücü ve vizyoner markası Balıkesir - Varaka Kağıt fabrikamızda geri dönüşümle üretim faaliyetlerimize devam ederken, tamamıyla yurt içi tedarikçilerden temin edilen hurda kâğıtla iç piyasaya büyük katkı sağlıyor, sektöre öncü olacak projelere imza atıyoruz.

Türkiye'nin ilk özel atık yönetimi şirketini 1992 yılında Albayrak Grubu kurdu.

Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili Yeşil Adamlar Şirketi'ni faaliyete geçirerek Türkiye'de bu sektörün öncüsü olduk.

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2009 yılında ise Bayfa Geri Dönüşüm'ü hayata geçirdik ve böylelikle atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağladık. Bu kapsamda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapan Bayfa Geri Dönüşüm şirketimiz, ekonomik ve teknik olarak geri kazanımı mümkün olan atıkları sistemli bir şekilde toplayıp ayrıştırıyor.

Bayfa kurulduğundan bu yana 232 bin ton atık topladı ve ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı.

Bu da bilimsel verilere göre 3 milyondan fazla ağacın kesilmesinin önlenmesi, 975 bin MWh elektrik enerjisi tasarrufu ve yaklaşık 55 bin ton petrolün hammadde olarak kullanılmasının engellenmesi anlamına geliyor."

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"TÜMOSAN traktörleri yerli ve milli üretime güç katıyor"

Bolat, Albayrak Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ile tarım alanında hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, "Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarımız ile 2021-2022 kampanya sezonu için Mezra Ziraat ile birlikte toplamda 500 bin ton pancar taahhüdü aldık. Kampanya döneminde toplamda 73 bin 500 ton kristal şeker üretimi hedefliyoruz.

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Türkiye tarım alanında bir cennet.

Şekerpancarı ekimi yapılan arazileri yağmurlama sulama sistemiyle donatarak, toprak erozyonuna sebep olan vahşi sulama yönteminden kurtarıyoruz. Toprağı nasıl işleyeceğimiz, verimi nasıl artıracağımız konusunda çiftçilerimizi sürekli eğitiyor ve destekliyoruz. Sürdürülebilir bir çevrenin şartı öncelikli toprağı anlamaktan ve ona iyi davranmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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İlk yerli dizel motoru TÜMOSAN'dan





Türkiye'nin ilk yerli dizel motorunu üreten Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN ile de daha düşük yakıt tüketimiyle daha yüksek verim sağlayan motorlar ve traktörler üretmek için çalıştıklarını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"TÜMOSAN traktörleri yüzde 93 yerli katkı payı ile yerli ve milli üretime güç katarken, döviz israfını da engellemektedir. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın 2020 yılı raporuna göre yıllık gıda israfı ortalama 4 milyar avroya denk geliyor. 2019 yılında harekete geçen grup şirketlerinden Kademe AŞ'nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği teknolojiyle atık yemekleri ve tarımdaki atık bitkileri ekonomiye kazandırdık. Kompost makineleri israf konusunda kritik öneme sahip ve yaygınlaştırılması gerekiyor.

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Çevreye verilen zarar en aza indiriliyor

Birçok belediyede kullanılan kompost makineleriyle israf azaltılırken, çevreye verilen zarar da en aza indiriliyor.

Kademe AŞ atık toplama araç ve ekipmanlarını da milli ve yerli imkanlarla üretti.

Belediyelerimize büyük avantajlar sağlıyoruz. Sokaklarımız, caddelerimiz yerli ve milli araçlarımızla temizlenirken, aynı zamanda ülke ekonomisine de canlılık kazandırmış oluyoruz."

"15 binden fazla çalışanla Türkiye ekonomisine katkı veriyoruz"

Bolat, inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50'ye yakın şirket ve yayın markasıyla ve 15 binden fazla çalışanla Türkiye ekonomisine katkı verdiklerini; ülke sınırlarını aşan hizmetleriyle de Asya’dan Afrika’ya birçok alanda ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye, çevreye ve insana değer katmaya devam ettiklerini ifade etti.

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Bolat, "Sürdürülebilirlik kavramının bayraktarlığını yapan en güzel kurumlar vakıflardır. Karşılık beklemeden, zaman zaman çevre, zaman zaman çocuklar, zaman zaman göçmen kuşlar, göçmenler, kimsesizler, engelliler, öğrenciler, kısacası toplumdaki bazı kesimlerin ihtiyaçları insanlar ve şirketler tarafından karşılanır.

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Binlerce gencimize destekler sağlıyoruz

İş dünyası özelinde, etrafımıza baktığımızda, vakıf kuran ya da vakıflara hayır yapan, çokça bağışta bulunan holdinglerin toplum tarafından daha fazla sevildiğine şahit oluyoruz.

Biz de Albayrak Grubu olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya, çocuğa, topluma, çevreye ve dünyaya fayda sağlamaya odaklanıyoruz. Bu amaçla Albayrak Vakfı bünyesinde eğitim ve sağlık alanında binlerce insanımıza, Albayrak Spor Kulübü bünyesinde de binlerce gencimize amatör sporlarda destekler sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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