Albayrak Grubu'na çifte ödül: Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat'e ödül takdim edildi

Erzurum'da gerçekleşen törende 41 firma ödül aldı. Albayrak Grubu'na çifte ödül takdim edildi. Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ödüle lâyık görüldü.

Arabulucuk uyum ve tahkim sistemini borsaya kazandırdıklarını ve bunun devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biraz sonra burada arabulucu merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Eskiden iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı kadılar çözmezdi. Tüccarlar bu sorunları kendi aralarında hallederlerdi. Günümüzde ise son yapılan değişikliğe kadar kadıların çözmediği yerde biz bilirkişiye teslim ediyoruz daha sonra hakimde karar veriyor. Almamış satmamış bir gün senet ödememiş ve adam çalıştırmamış insanlar bizim meselemizi çözüyorlar. Yıllardır uğraştığım projeydi benim çünkü batıda var olan bu sistem bizde yoktu.

Arabulucuk uyum ve tahkim bizde yoktu. Bu sistemi de biz şimdi ticaret borsamıza kazandırmış olduk. Burada iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı ve diğer konularda hem arabulucuk yapacak hem de tahkim sürecine katkı vereceğiz. Son 3 yıla baktığımızda 3 milyon dosyanın yüzde 70'i helalleşerek bitti. Halbuki mahkemeye gittiğiniz zaman kaybeden hakkını helal etmeden gidiyor. Batı bizden iyi olan şeyi almış kendi hukuk sistemine koymuş bizde yok ama sisteme koyduğumuz zaman insanlar içlerinde de hissediyorlar. Bu devrim niteliğinde bir iştir. Bir ticari davada birinci derece mahkemede bir dava en kısa 2 yıl sürüyor. Daha sonra itiraz süreci falan 2 yıl daha toplam 4 yıl sürüyor. 1 milyon alacağı olan insan 4 sene sonra bugünkü şartlarla 100 bin lira alacak. Bizde odamızın bünyesinde kurduğumuz tahkimli mahkeme ile en fazla 3 ayda yargılamayı bitiriyoruz. Yargılama ise şu şekilde oluyor, taraflar birer vekil atıyorlar. Bu vekiller anlaşamaz ise 3'ncü bir hakem atıyoruz ve ikiye bir oy kullanılarak dava sona ermiş oluyor” diye konuştu.

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“Özel sektör temsilcilerini güçlendirmemiz gerekiyor”

Özel sektör çalışanlarına destek olduklarını ve daha da çok destek olacaklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum devletin merkezi olan bir şehirdir. Devleti yöneten büyüklerimizin Erzurum'a büyük katkıları olmuştur. Özellikle temek kamu hizmetlerinde, eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde aile ve sosyal politikalarda, özellikle ben vali olduktan sonra fark ediyorum her yıl 500 milyon liranın üzerinde doğrudan yardım geliyor Erzurumlu vatandaşlarımıza. Bununla beraber ticarette de Erzurum çok iyi durumda bulunuyor. Ülke ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde oluyor. Burada bulunan özel sektör temsilcilerini daha da çok güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Üreten borsa, gelişen Erzurum kazanan bir Türkiye”

Erzurum’un her zaman ülkenin stratejik öneme sahip bir ili olduğuna vurgu yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Üreten borsa, gelişen Erzurum kazanan bir Türkiye şiarıyla çıktığımız memlekete hizmet yolunda, üyelerimizden aldığımız güven, şehrimizden aldığımız destek ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlundan aldığımız güçle, Erzurum için hizmet etmeye devam ediyoruz.

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Siyasetçilerimizden yerel yönetimlerimize, kamu kurum kuruluş idarecilerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza, üreticilerimizden perakendecilerimize ve en önemli yol arkadaşlarımız olan üyelerimiz ile koordineli çalışarak memleketimize faydalı işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, bakış açısıyla yeni dönemimizde bir çok yeni projeyi daha hayata geçirecek, şehrimiz için üretmeye çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törende protokol tarafından iş insanlarına ödül olarak plaket verilirken, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'na çok değerli bir halı hediye etti.

“Ekonomiye Değer Katanlar” Ödül Töreninde ödül alan firmalar ise şöyle;

1- BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş

2- BİRLİK UN GIDA SAN PAZ.TİC.AŞ.

3- AKIN TARIM VE SU ÜR.TAŞ.GIDA LOKANTA TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. (MERKEZ)

4- SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.

5- ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

6- BEŞLER YEM VE UN SANAYİ TİCARET A.Ş.

7- AY YILDIZ GLOBAL İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (ERZURUM ŞUBE)

8- ORAL ET ENTEGRE ET TES A.Ş

9- SINIRLI SORUMLU ERZURUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

10- KARAGÖL GIDA HAY.TAŞIMA TURİZM İNŞ.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

11- TARMA GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

12- DÜZGÜN MARKETÇİLİK GIDA İNŞ.TAAH.TUR.SAN.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

13- MUSTAFA YILMAZ (EMRE TİCARET)

14- BUDAKLAR TARIM ÜR.GIDA HAYV.İNŞ. VE TAAH.NAK.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

15- HALKSA GIDA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT VE OTOMOTİV SANAYİ PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ.

16- NARMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

17- MAHİR TAŞPINAR

18- TARIM-SAN MÜH. TAR. HAYV. NAK. PET. İNŞ. TAAH. İTC. SAN. LTD. ŞTİ.

19- DAL BULUT TARIM GIDA İNŞAAT TAAHHÜT PETROL VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

20- LOKMAN KARSLI ( YAKUP SÜT ÜRÜNLERİ)

21- EKREM ÇİLDAĞ

22- ÜRÜŞAN GIDA HAYVANCILIK LTD.ŞTİ.

23- YUSUF-EMRE ÇİZMELİOĞLU ORTAKLIĞI (ÇİZMELİOĞLU SÜT)

24- BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI AŞ.

25- İBRAHİM ÇOBANOĞLU

26- ADNAN SUBAŞI (GÜVEN TİCARET)

27- ALTINTAŞ GIDA İMALAT PAZ.VE NAK. TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

28- ATAGÜN GIDA VE TEMİZLİK ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

29- GÜNEŞ ELK.İNŞ.NAK.İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

30- ŞADİ ÇİRAN (ERDURSUNOĞLU TİCARET)

31- MEZRA ZİRAAT ANONİM ŞİRKETİ

32- BURAK GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

33- KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.

34- MUSA SAYAN( SAYAN ET GALERİSİ BESİCİLİK VE CANLI HAYVAN ALIM-SATIMI)

35- KORUCULAR TARIM HAYVANCILIK MADENCİLİK NAKLİYAT GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

36- YAVUZ ADAL (YAVUZ ADAL SÜT ÜRÜNLERİ)

37- GÜVENDİK HİPERMARKETÇİLİK İNŞ.TAAH.GID. LTD.ŞTİ.

38- ŞERAFETTİN AKSAKAL

39- GİMPA TİCARET VE PAZARLAMA KOLL.ŞTİ MURAT TAHA HINISLIOĞLU VE ORTAĞI

40- DORUK GIDA TEKSTİL İNŞ.MALZ.NAK.EĞİTİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

41- ERZURUM TİCARET BORSASI TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME A.Ş

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