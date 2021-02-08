Ekonomi Japonyanın havayolu devi daralıyor İş gücünü yüzde 20 azaltacak
DÜNYA EKONOMİSİ

All Nippon Airways 3 milyar dolarlık kayıp sonrası iş gücünü yüzde 20 azaltacak

Japonya'nın havayolu devi daralıyor: İş gücünü yüzde 20 azaltacak

Nisan-aralık 2020 döneminde 2,94 milyar dolar net kar kaybı açıklayan Japonya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Haber Merkezi AA
All Nippon Airways (ANA)
All Nippon Airways (ANA)

Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisi sonucu şirket, masrafların hafifletilmesi için iş gücünde daralmaya gidecek.

Her yıl yaklaşık 3 bin kişiyi işe alan firma, 2021 mali yılı itibarıyla yeni personel alımını azaltacak ve 2021’de 700, 2022’de de 200 kişilik yeni istihdam sağlayacak.

Koronavirüs United Airlines'a 7 milyar dolar zarar ettirdi
EKONOMİ
Koronavirüs United Airlines'a 7 milyar dolar zarar ettirdi

Her yıl yaklaşık 2 bin kişinin emeklilik dahil doğal sebeplerle ayrıldığı şirketin iş gücü Mart 2026’ya kadar 38 binden 30 bine kadar düşürülecek.

Nisan-aralık 2020 döneminde 2,94 milyar dolar net kar kaybı açıklayan ANA, mevcut mali yılda 4,85 milyar dolar net kayıp beklediğini duyurmuştu.

Japonya'nın havayolu devi daralmaya gidiyor
EKONOMİ
Japonya'nın havayolu devi daralmaya gidiyor
Abone Ol Google News
Bu işi öğrenmek için evini sattı

Bu işi öğrenmek için evini sattı

'Başaramazsın diyenlere örnek oldum' dedi gözyaşlarıyla anlattı.
Çinli üretici patenti aldı

Çinli üretici patenti aldı

​Sesli komutla telefon kilidi açılabilecek.
Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor

İstanbul'a<br>kar geri geliyor

İstanbul'a
kar geri geliyor

Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak.
32 bin kişiye işlem

32 bin kişiye işlem

Son bir haftada kuralları ihlal edenlere işlem yapıldı.
Sedye üzerinden<br>tekme ve yumruk

Sedye üzerinden
tekme ve yumruk

Yarasını unutup kameramana saldırdı.
Kirli taleplerinle<br>yaşlanacaksın

Kirli taleplerinle
yaşlanacaksın

​Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye sert cevap!
38 ilde<br>FETÖ operasyonu

38 ilde
FETÖ operasyonu

​54 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.