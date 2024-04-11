Alman basını duyurdu: Togg sonbaharda Almanya'da satışa çıkıyor

Türkiye otomobili Togg, Avrupa pazarlarında da satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Çinli markaların Avrupalı üreticilerle kıran kırana savaş verdiği çekişmeli bir pazarda rekabete katılacak Togg, uzun süredir satış organizasyonu üzerine çalışıyor.
Almanya'da daha önce kurduğu şirket ile birlikte yapılanmasını tamamlayacak olan Togg'a Almanya basını da büyük ilgi gösteriyor.
Başta otomotiv ve haber yayınları olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından test edilen Togg 10X, uzman gazeteciler tarafından deneniyor.
Stern, automobilwoche, wesser-kurier, sueddeutsche, 24.auto, handelsblatt, wzauto, expresss.de gibi otomobil portallarında test sürüşleri yapılan model, editörlerin beğenilerini topluyor.
Almanya'nın saygın yayınlarından Stern'de Wolfgang Gomoll'un kaleme aldığı haberde, Togg'un Almanya'ya gelişi ve modelin sürüş özellikleri ayrıntılı olarak işleniyor.
Son olarak Almanya'nın en büyük haber ajansı DPA, Togg'a dair dikkat çeken bir haber yayımladı.
DPA, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a dayandırdığı haberinde, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.