|
Ekonomi

Alman basını duyurdu: Togg sonbaharda Almanya'da satışa çıkıyor

Bu yılın sonundan itibaren önce Almanya ardından da Avrupa'da görücüye çıkacak Togg T10X'un Alman basınındaki sürüşleri devam ediyor. Başta Stern olmak üzere çok sayıda yayında sürüşleri yayımlanan otomobil için Almanlardan övgü yağıyor. Son olarak Alman haber ajansı DPA, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.

13:31 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye otomobili Togg, Avrupa pazarlarında da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Çinli markaların Avrupalı üreticilerle kıran kırana savaş verdiği çekişmeli bir pazarda rekabete katılacak Togg, uzun süredir satış organizasyonu üzerine çalışıyor.

Almanya'da daha önce kurduğu şirket ile birlikte yapılanmasını tamamlayacak olan Togg'a Almanya basını da büyük ilgi gösteriyor.

Başta otomotiv ve haber yayınları olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından test edilen Togg 10X, uzman gazeteciler tarafından deneniyor.

Stern, automobilwoche, wesser-kurier, sueddeutsche, 24.auto, handelsblatt, wzauto, expresss.de gibi otomobil portallarında test sürüşleri yapılan model, editörlerin beğenilerini topluyor.

Almanya'nın saygın yayınlarından Stern'de Wolfgang Gomoll'un kaleme aldığı haberde, Togg'un Almanya'ya gelişi ve modelin sürüş özellikleri ayrıntılı olarak işleniyor.

Son olarak Almanya'nın en büyük haber ajansı DPA, Togg'a dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

DPA, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a dayandırdığı haberinde, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.







#Togg
#Almanya
#Avrupa
#Otomobil
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kargolar ne zaman, hangi gün açılacak? Kargolar saat kaça kadar açık? Bayramda kargo çalışma saatleri...