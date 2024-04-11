Alman basını duyurdu: Togg sonbaharda Almanya'da satışa çıkıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı. Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.