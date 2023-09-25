Alman ekonomisi için tehlike çanları çalıyor: Üs üste beş aydır düşüş yaşanıyor

Almanya'da ekonomik olarak zor durumdaki hastanelerin iflas etme riskine karşı hükümetin bu kurumlara daha fazla bütçe ayırması için gösteriler düzenlendi. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen göstericiler, üzerinde "Alarm seviyesi kırmızı", "Hastane iflaslarını durdurun" ve "Enflasyon tazminatı. Hemen şimdi" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.