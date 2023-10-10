Alman ekonomisi zorda: Bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacak

IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerinde, küresel ekonominin hem 2023 hem de 2024'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,5 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceği tahmine yer verildi.

IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerinde, küresel ekonominin hem 2023 hem de 2024'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,5 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceği tahmine yer verildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve 2024'te yüzde 1,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF raporunda, Almanya'nın bu yıl küçülen tek gelişmiş ekonomi olmasının beklendiği belirtilirken, bu da Almanya'nın yeniden "Avrupa'nın hasta adamı" olup olmayacağı tartışmasına kapı araladı.

Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi, yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.