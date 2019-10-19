Ekonomi Alman hava yolu Lufthansada büyük kriz Greve katılacakları tehdit etmeye başladılar
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman hava yolu Lufthansa'da büyük kriz: Greve katılacakları tehdit etmeye başladılar

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve diğer hava yolu şirketleri çalışanları da katılacak. 500'den fazla uçuşun söz konusu grevden etkilenmesinin beklendiği belirtilerek, yolculardan hava yolu şirketlerinden mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi. Öte yandan ücret artışı taleplerini kabul etmeyen Lufthansa'nın, greve katılacak çalışanları korkutmaya çalıştığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Lufthansa
Lufthansa

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve Lufthansa Group çatısı altında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanlarının da katılacağını bildirdi.

GREVE KATILACAKLARI KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

  • UFO Başkanı Daniel Flohr, yaptığı açıklamada, Lufthansa ile ücretlerin artırılması konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren 5 saatlik iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Flohr, söz konusu iş bırakma eylemine Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings'ın kabin görevlilerinin de Almanya çapında katılacağını duyurdu. Öte yandan UFO, ücret artışı taleplerini kabul etmeyen Lufthansa'nın, greve katılacak çalışanları korkutmaya çalıştığını iddia etti.

YOLCULARA UÇUŞ ÖNCESİ UYARI

  • 500'den fazla uçuşun söz konusu grevden etkilenmesinin beklendiği belirtilerek, yolculardan hava yolu şirketlerinden mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi. Lufthansa, söz konusu grev kararının "yasal olmadığını" ve 20 Ekim'de uçuşların planlandığı gibi devam edeceğini açıklamıştı.

Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşüren Lufthansa, daha önce bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasındaki faiz ve vergi öncesi kar hedefini, 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

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