Alman otomobil üreticilerinin iş beklentileri kötüleşiyor: Siparişlerin azlığından şikayetçiler

Katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip TB3 SİHA, ABD ile İsrail'de paniğe yol açmış durumda. Projenin gündeme gelmesinin ardından çok sayıda uluslararası şirket çalışmalarına hız verdi. Türkiye ise bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirmek için gün sayarken dikkat çeken de bir ziyaret gerçekleşti. Savunmadaki Türkler programı bu hafta TB-3 SİHA'yı gündemine aldı.