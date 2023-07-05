Alman otomotiv sektöründe 2008’den beri en düşük seviye

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet oldu. Buna göre, Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.