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Ekonomi Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

Alman turizmciler, Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca euro’luk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye korona virüsle mücadelesinde normalleşme sürecine girdi. Türkiye’de tüm tedbirler yerine getirilirken gündemin en çok konuşulan konularından biri Alman basınında da yer alan, Almanya’nın AB ülkesi olmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye kapılarını açmaması ve seyahat uyarısını Ağustos ayının sonuna kadar uzatması oldu. Türk Alman ikili görüşmeler devam ederken, Almanya’daki turizmciler de Türkiye’ye seyahat serbestisi için harekete geçti.

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  • Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Avrupalı Türk acenteciler hükümete dava açacak. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya’nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu

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Türkiye üzerine düşeni yaptı

Türkiye’de korona virüsle mücadele süresince, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların aldığı tedbirler sıkı denetimlerle yerine getirildi. Türkiye’de tedbirlere uyulması normalleşmeye gidilmenin önünü açtı. Yeni normal sürecinde bir yandan önlemlere uyulmaya devam edilirken, diğer yandan korona virüsün etkilerinden çıkmak için hamleler yapılıyor. O hamlelerden biri de turizm sektöründe hayata geçirildi.

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  • Avrupa’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Türkiye, 2020 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Turizmin başkenti Antalya’da oteller Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulan sertifikasyon çalışmalarını tamamladı. Belirlenen kurallara uyan ve bakanlığın koyduğu maddelere uyan oteller yeni dönemde sertifika alarak faaliyet gösterecek.

Almanya’dan AB ülkelerine seyahat serbestisi

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa dahil dünya çapında 200 ülkeye uyguladığı seyahat yasağını kısmen kaldırma kararı aldı. Hükümet 15 Haziran’dan itibaren 29 Avrupa ülkesi için seyahatler için yeşil ışık yaktı. 24 AB ülkesinin yanı sıra AB’den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollarının yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein’a seyahat kısıtlamalarının tümüyle kaldırılması hedeflenirken, İspanya ve Norveç için seyahat uyarısı şimdilik şartlı kalkacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’da ve seyahat yasağı kaldıran söz konusu ülkelerde son 7 günde, 100 bin nüfus başına 50 yeni korona virüsü vakası görülmesi durumunda tekrar seyahat yasağı önlemine geri dönülebileceğini söyledi.

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Türkiye için istisna bekleniyor

Türkiye’nin de bulunduğu AB üyesi olmayan ülkelere yönelik seyahat uyarısının kalkması için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Maas, bu ülkeler için karar verilmesinin zaman alacağını belirtti.

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