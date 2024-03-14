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Ekonomi

Almanların tatil tercihi Türkiye

Almanların tatil tercihlerinde Türkiye ilk sıralarda olmaya devam ediyor. Bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarındaki artış oranının yüzde 40'ı geçtiğini belirten Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, "Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye İspanya'dan bile önde" dedi.

04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:41 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, başkent Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda açıklamalar yaptı. Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiği bilgisini verdi. Turizm sektörünün insanların seyahat etmek istemesiyle iyi bir ‘ruh hali’ içinde olduğunu dile getiren Fiebig, bunun yaz tatili için rezervasyon rakamlarına yansıdığını söyledi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Fiebig, gelecek yaz sezonu için Almanya'da rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış olduğuna dikkati çekerek, bu yükselişin devam etmesini beklediklerini kaydetti. Fiebig, Almanların seyahat tercihlerinde Türkiye'nin konumuna değinerek, "Almanların nereye seyahat ettiğine baktığımızda gördüğümüz şey; rezervasyonda yüzde 40'tan fazla bir artışla Türkiye'nin çok iyi durumda olduğu. Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde. Üçüncü sırada Yunanistan ve dördüncü sırada Mısır var" diye konuştu.

PERFORMANS VE FİYAT ETKİLİ

Fiebig, Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl özellikle çok iyi olduğunu ve bunun tüm sene boyunca devam etmesini beklediğini kaydederek şunları söyledi: "Bunun nedeni Türkiye'nin çok iyi bir fiyat/performans oranına sahip olması ve Almanya'da çok popüler olan her şey dahil ürünler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu destinasyonlar arasında bir numarada bulunması." Fiebig, küresel turizmin ise toparlanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Rakiplerinden daha iyi durumda

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin çok popüler olan güneş ve plaj ürününün yanı sıra kültürel ve sportif taraftaki cazibesiyle daha fazla insan çekmeye odaklanması lazım. Genel olarak son birkaç yıldır Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda" açıklamasında bulundu.



#Turizm
#Ticaret
#gurbetçi
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