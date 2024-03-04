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Ekonomi

Almanların tatili tercihinde Türkiye İspanya'yı geçerek ilk sıraya yerleşti

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu bildirilirken Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği belirtildi.

15:28 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 arttığı belirtildi.


Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki rakamın yüzde 11 üzerine çıkıldığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen hala Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 17 altında kalındığı kaydedildi.

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, "2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda. İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği aktarıldı.



#Alman Seyahat Acenteleri Birliği'
#Almanya
#Türkiye
1 saat önce
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