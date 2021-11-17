Ekonomi Almanya askıya aldı gaz fiyatları uçtu 100 avronun üzerine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya askıya aldı gaz fiyatları uçtu: 100 avronun üzerine çıktı

Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini ruhsatlandırma sürecini dün geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Avrupa piyasasında vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına yüzde 23'lük artışla 100 avronun üzerine çıktı.

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Haber Merkezi AA
Almanya askıya aldı gaz fiyatları uçtu: 100 avronun üzerine çıktı
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı 101,8 avroyu gördü. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldığına yönelik açıklamasından önce fiyatlar megavatsaat başına 82 avro seviyesinde bulunuyordu.

Böylece, kıtada vadeli kontratlarda gaz fiyatları dünden itibaren yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artışta doğal gaz talebinin arttığı kış döneminde Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz arzını artırma ihtimalinin düşük olması da etkili oldu.

Daha önce salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Ekimde TTF vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 160 avroya kadar çıkmıştı.

Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
FOTOĞRAF 12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
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Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
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7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
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Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
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Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
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Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
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6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
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Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
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Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
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Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.

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