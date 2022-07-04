Ekonomi Almanya Başbakanı Olaf Scholz Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'daki fiyat artışlarına karşı ortak araçlar geliştirmek için işverenler ve sendikaların üst düzey temsilcileri ile yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarını ele almak üzere bir araya geldi.

Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Scholz, "Mevcut kriz birkaç ay içinde bitmeyecek." ifadesini kullandı. Scholz, bu durumun yakın gelecekte değişmeyeceğine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

  • Enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin "Tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız" diyen Scholz, ülke olarak ancak el ele verilmesi ve birlikte çözümler üretme konusunda anlaşılması halinde enflasyon krizinin üstesinden gelinebileceğini, söz konusu zorluk karşısında "birlikte olunmasının" büyük önem taşıdığını kaydetti.

Scholz, işveren ve sendika temsilcileriyle enerji ve enflasyon konusunda düzenli olarak bir araya geleceklerini de bildirdi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da ise yıllık enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı.

Almanya'da, tüketiciler için alışılmadık derecede yüksek seyreden enflasyonun olumsuz etkileri iyice hissedilirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasına yönelik hoşnutsuzluk da giderek artıyor. Bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiper enflasyondan dolayı "enflasyon", Almanya'da her zaman hassas bir konu olarak görülüyor.

Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: İtalya'da son 36 yılın rekoru kırıldı
EKONOMİ
Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: İtalya'da son 36 yılın rekoru kırıldı

İspanya'da enflasyon rekor tazeledi: Son 37 yılın en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
İspanya'da enflasyon rekor tazeledi: Son 37 yılın en yüksek seviyesinde
Başıboş köpekler topatılsın

'Başıboş köpekler topatılsın'

​Köpekten kaçarken kamyon çarpan Mahra'nın ailesinden çağrı.
Tarihi zorlukla karşı karşıyayız

'Tarihi zorlukla karşı karşıyayız'

​Almanya Başbakanı Scholz enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İBBnin iddialarına yanıt: Hukuki dayanağı yok

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi: Bebek gibi bakıyorlar.

Türkiye'nin yüzde 64'ü tatil için denizi tercih ediyor.
Köpek balığını<br> tırmıkla kovaladılar

Köpek balığını
tırmıkla kovaladılar

​Sıra dışı görüntülerin adresi Marmaris...

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Görüntülemek için akın ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.